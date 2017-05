Cuarzo prepara un programa de televisión sobre el drama de entrar y salir de prisión

Según ha podido saber El Confidencial Digital, se trata de un proyecto ideado desde Cuarzo Producciones en España, que ha presentado el formato a la matriz: Banijay Group. La multinacional francesa dio el visto bueno al programa español y encargó un piloto.

Xelo Montesinos, directora general de Cuarzo, se encargó de presentar la semana pasada este primer episodio de prueba en un evento internacional destinado al sector audiovisual que tuvo lugar en Nueva York. Según fuentes cercanas al programa, el factual ha tenido una gran acogida en el mercado.

Ahora Banijay Group ha decidido impulsar el formato “made in spain” y Cuarzo se encargará de darlo a conocer en España hasta encontrar una cadena de televisión interesada en emitirlo.

ECD ha tenido acceso al briefing del formato elaborado por la productora. Éstas son las principales características del programa:

Dos condenados y siete días para un cambio radical

Como se ha dicho, ‘Convicted’ narrará la historia de personas que están a punto de perder la libertad y de aquellas otras que van a recuperarla de forma inminente. Se filmará el proceso final: los últimos siete días de cada uno de ellos.

El hilo conductor del docu-reality será responder, con testimonios de los protagonistas, a las preguntas que surgen en estas circunstancias: ¿Cómo se prepara alguien para dejar su vida en pausa y entrar en la cárcel? ¿Cómo son las horas previas a ese gran paso? Si pudieran dar marcha atrás, ¿volverían a hacer lo que hicieron?

A su vez, se intentará relatar la historia de un condenado que sale de prisión. ¿Qué se siente al salir de la cárcel? ¿Piensa que fuera seguirán las cosas tal y como las dejaron? ¿Qué es lo que más teme? ¿Cómo les recibirán sus familiares y amigos? ¿Qué es lo primero que quiere hacer nada más salir?

Regla fundamental: los condenados están arrepentidos

Cuarzo ha decidido asumir una regla innegociable: todos los protagonistas que intervengan en el programa deberán estar arrepentidos de sus actos. Además, el espacio incidirá en la labor de rehabilitación de las cárceles españolas. Se evitarán los casos que puedan dar idea de un fracaso del sistema penitenciario.

Tampoco se tratarán casos de delitos sexuales intencionados ni se grabarán a presos con alguna enfermedad mental.

Los protagonistas habrán cometido robos, agresiones, estafas, tráfico de droga, incendios imprudentes, suplantación de identidad, conducción temeraria, homicidios…

La historia del que pierde la libertad

Cada entrega narrará la historia de dos personajes, uno que entra en la cárcel y otro que sale de prisión.

El programa pretende enfocar el caso de la persona que está a punto de perder su libertad centrándose en sus últimas horas y en su entorno. Durante una semana se le filmará en el último sitio en el que estará, el último encargo que quiere realizar, la última comida.

Se entrevistará a su círculo más cercano: familiares, amigos, vecinos… Porque las consecuencias de un delito no sólo afectan a quienes entran en prisión, también a los allegados. Qué va a pasar ahora, cómo van a afrontar esta ausencia…

Además, se filmará el momento más emotivo y triste de esta historia: la despedida, el último abrazo, el adiós.

La persona que recupera la libertad

Como contraposición a este enfoque trágico, se describirá el momento crucial de un hombre o una mujer que está a punto de recuperar su libertad.

También habrá minutos para las reacciones de su familia y amigos, para el reencuentro, para explicar cómo será su futuro a partir de ese momento, cómo ha cambiado su vida tras su paso por la cárcel, su primera visita…

Recreaciones de los delitos

Por último, Cuarzo pretende acompañar todo lo anterior con recreaciones de los crímenes que cometieron los protagonistas del espacio. Se evitará realizar un juicio paralelo optando por una sobria descripción de los hechos principales.

Para ello se utilizará el testimonio de personas que no han estado involucradas directamente en los crímenes: abogados, investigadores, periodistas…

Una tendencia: el ‘true crime’

Este nuevo formato televisivo pretende explotar el interés cada vez mayor de la audiencia por el mundo carcelario. En eso han basado su éxito documentales como ‘Making a Murderer’ y ‘The Jinx’, el formato revelación ‘60 days in’, o ficciones como ‘Orange is the New Black’ y la española ‘Vis a vis’.

Por si esto fuera poco, el formato llega en un momento en el que destacados políticos y empresarios españoles están ingresando en prisión, acusados de graves delitos de corrupción.