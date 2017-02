El Español pierde el 20% de los suscriptores que lanzaron el medio

Badajoz ha sido la ciudad escogida por el director para dar comienzo a la gira de Encuentros de El Español, que le llevará a visitar otras diez ciudades de España, según ha podido saber El Confidencial Digital. Pedro J. Ramírez realizará dos viajes al mes y tendrá como próximo destino Salamanca.

Al igual que el ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el ex director de El Mundo también ha decidido realizar un tour por España. Pero a diferencia del ex líder socialista, cuya intención es recoger apoyos de simpatizantes, el periodista pretende dar a conocer su digital que ya tiene quince meses de vida.

Pierde un 20% de suscriptores

La socidad No hace falta papel S.A, que más tarde pasaría a denominarse El león de El Español publicaciones S.A, tras la salida de ex socios y fundadores como María Ramírez y Eduardo Suárez, nació hace quince meses de la mano de Pedro J. Ramírez como empresa editora de su periódico digital.

Un año más tarde, después de realizar el balance económico, los responsables de El Español han podido percatarse de que éste ha perdido un 20% de los usuarios que decidieron unirse en el momento de su nacimiento a la versión de pago. El otro 80% de los suscriptores iniciales han decidido continuar con el servicio contratado.

Sin embargo, fuentes próximas a El Español confirman a El Confidencial Digital que la versión Orbyt en El Mundo, dirigida en su momento por Pedro J. Ramírez, obtenía una tasa de no renovación de un 30% de suscriptores. Un dato que se sitúa en la media conseguida por los digitales de pago, según aseguran a ECD.

Cabe mencionar que El Español ha logrado casi 13 millones y medio de usuarios únicos, según datos obtenidos por Google Analytics. Y casi siete millones según el último análisis realizado por ComScore, cuya cifra hace referencia al número de lectores en España y sitúa al diario como el segundo digital más leído en España.

Una cita que ayudará a conseguir nuevos abonados

Estas mismas fuentes afirman a ECD que la intención de Pedro J. es acercarse a los 5.624 accionistas y y 12.000 suscriptores repartidos por todo el país.

También pretende atender a las peticiones de los lectores. Por ejemplo, los ciudadanos de Badajoz demandaron más información sobre Extremadura en el digital. Una semana más tarde El Español publicó un reportaje sobre el cava de Almendralejo.

La cita en la ciudad extremeña fue la primera de una lista que continuará con otros puntos de la geografía española: Salamanca, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia, Madrid, Valladolid, Zaragoza, La Coruña y Málaga.