Gemma Nierga se marcha de la SER dolida porque no le hayan propuesto ser reubicada

La noticia la adelantó en exclusiva este miércoles el diario Ara. Gemma Nierga deja de presentar el magazine que conduce junto a Pepa Bueno desde Barcelona. La emisora ha decidido prescindir de sus servicios y no le renovará el contrato que actualmente tiene en vigor.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes de su entorno, la periodista catalana ha confesado que considera injusto el comportamiento que ha tenido la compañía con ella. Le reprocha que ha dedicado más de treinta años de su vida a la emisora y que "le ha demostrado una gran lealtad al Grupo Prisa".

A Nierga le ha dejado "perpleja" que, desde el dirección de la radio, no le hayan ofrecido ser reubicada en otra franja horaria o no le hayan propuesto otra labor en la empresa. Cuenta estos días que no logra entender por qué han decidido apartarla de manera fulminante sin darle una alternativa.

Otras fuentes explican que este movimiento se debe a que el matinal líder de la radio española, con 2.848.000 oyentes, ha perdido audiencia en las últimas tres oleadas del Estudio General de Medios (EGM). En la cúpula de la SER entienden que el tramo más debilitado es el conducido por Nierga, entre las 10:00 y las 12:20.



Gemma Nierga se incorporó a la Cadena SER en 1987 como reportera. Dos años más tarde pasó a la franja de la madrugada al frente de 'Hablar por Hablar'. Dirigió el espacio durante varias temporadas. En 1997 se puso al frente de 'La Ventana', donde permaneció durante quince años en las tardes de la emisora de Prisa. En 2012, Nierga desembarcó en 'Hoy por Hoy' para co-presentar el matinal junto a Pepa Bueno.

Ha recibido ofertas en televisión

Las mismas fuentes revelan a ECD que Gemma Nierga ha recibido varias ofertas para trabajar en televisión. Las propuestas que ha comenzado a valorar provienen de cadenas en Barcelona, puesto que la periodista no quiere trasladarse fuera de Cataluña. Ella es natural de Girona.

Hay que recordar que Nierga ha compaginado su trabajo en la radio con varias incursiones en el ámbito televisivo. Debutó en TV-3 con el concurso 'Dicho y Fit', donde trabajó desde 1987 hasta 1989. Posteriormente, estuvo involucrada en otros proyectos de la autonómica catalana, como 'Tres señoras y un señor', 'Padres e hijos' y 'Todo el mundo para todos'. También presentó en TVE el programa 'El destino en tus manos', 'Hablando con Gemma' y 'Ya te vale'.