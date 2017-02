Gol encuentra un nuevo puesto para Josep Lluís Merlos: retransmitirá la Fórmula E

El catalán renunció a seguir narrando los partidos alegando no sentirse cómodo. En una carta publicada en el digital Sport explicó los motivos por los que decidió abandonar el fútbol.

En ella afirmaba no haber estado “al nivel que esperaba, que mi propio grado de auto-exigencia requiere. En la casi docena de partidos que he narrado estas semanas, el margen para el sufrimiento ocupaba un mayor espacio que el que le debería corresponder a la diversión. Lo cómodo, y rentable, era seguir intentándolo; lo honesto, dejarlo, y escuchar a los que de verdad me quieren”.

Desde la dirección de la cadena comprendieron esta postura. Y aseguraron que el periodista especializado en motor es un gran profesional, por ello, afirmaban que “seguirían explorando posibilidades para trabajar con él”.

El Confidencial Digital ha podido confirmar por fuentes próximas a Mediapro que unas semanas más tarde de abandonar las narraciones de los partidos en abierto, la voz de la Fórmula 1 reaparecerá en Gol para retransmitir las carreras de la Fórmula E.

Estas carreras, en las cuáles combinan deporte y tecnología, son competiciones de monoplazas eléctricos creadas para servir como laboratorio de investigación y desarrollo de estos vehículos.

El reglamento por el cual se rige esta categoría posee unos aspectos muy similares al de la Fórmula 1. Cabe recordar, que el veterano periodista fue narrador del Campeonato Mundial en esta disciplina en TV3 entre 1997 y 2003, y también en las carreras disputadas entre los años 2009 y 2015 en esta ocasión en Movistar +.