José Luis Pérez presentará los dos telediarios de 13 TV

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a 13 TV, directivos de la cadena en un reunión celebrada el pasado miércoles “cerraron flecos” de cara a la nueva temporada. En este encuentro se determinó qué día se estrenará la nueva programación: el próximo lunes 11.

Otro asunto que todavía no se había decidido era quien iba a presentar la segunda edición de 'Al Día', el espacio informativo de la televisión de la Conferencia Episcopal. Hasta el momento la periodista Susana Ollero conducía el boletín de la noche tras tomar el relevo del ex jefe de Informativo, Alfredo Urdaci.

Fuentes consultadas por ECD explican que hasta el último momento se ha dudado si la segunda edición del telediario lo iba a presenta José Luis Pérez o Susana Ollero. Algunos señalaban la “sobrecarga” del jefe de Informativos en 13 TV y COPE: conduce y dirige el debate de actualidad política 'Al Día Debate'; el informativo del mediodía y presenta el programa 'Spain is different, o no?'

Finalmente el equipo directivo de 13 TV decidió encomendarle la tarea de dirigir y presentar la segunda edición del informativo a José Luis Pérez quien también estará al frente de 'Al Día 1'.

Fuentes cercanas al periodista navarro apuntan que deberá liberarse de algunas de las responsabilidades que hasta el momento asume. Hay que recordar que en la nueva temporada de la radio de la CEE dejará de presentar 'Mediodía COPE' junta a Pilar Cisneros y será sustituido por el actual responsable de los Informativos de la emisora durante el fin de semana, Antonio Herráiz.