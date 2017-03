Mediaset estudia la compra de un programa a ITV, la productora que ha demandado a Telecinco por ‘Pasapalabra’

Sobre cocineros que compiten para ser el mejor anfitrión

El equipo de Contenidos ha mostrado interés en ‘Come dine with me’ un formato para el access prime time de Cuatro producido por Warner Bros

El equipo de Contenidos de Mediaset está estudiando la compra del formato británico 'Come dine with me'. Un programa originario de ITV Studios, la productora que se ha querellado contra Telecinco por emitir 'Pasapalabra'. Si finalmente se da luz al proyecto, Warner Bros será la encargada de producirlo.