Nueva salida en El Español: Noemí Pérez abandona el área de Reportajes

Según ha podido saber El Confidencial Digital, responsables de El Español comunicaron a la periodista Noemí Pérez su despido el pasado jueves. La decisión sorprendió a la redactora quien no esperaba que la dirección del periódico llevase a cabo esta medida de manera repentina.

Así lo ha transmitido a través de Twitter donde manifestó: “Hoy cuando me levanté por la mañana no sabía que iba a ser mi último día en El Español. Me voy orgullosa de mi trabajo”.

Sus compañeros de profesión, seguidores y lectores no tardaron en reaccionar. Recibió más de trescientos comentarios, seiscientos “me gusta” y un centenar de 'retweet'.

Los internautas lamentaban la decisión tomada por los directivos. Hubo quien advertía que “dejaría de leer el digital”. Muchos han reconocido la labor realizada por Noemí Pérez en sus reportajes. “Ha cubierto mejor que nadie los asesinatos machistas. Ha dignificado a las víctimas. Les ha hecho personas”, escribió un usuario.





Hoy cuando me levanté por la mañana no sabía que sería mi último día en El Español. Me voy orgullosa de mi trabajo — Noemí López Trujillo (@nlopeztrujillo) 28 de septiembre de 2017









Fuentes próximas a El Español cuentan a ECD que la redacción estaba desconcertada. No entendía por qué los responsables del medio han tomado esta determinación que han calificado de “incomprensible”.

Noemí Pérez es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado el máster del diario ABC. Comenzó su trayectoria profesional como ayudante de edición de libros y revista en la Fábrica Editorial; ha sido redactora en el periódico de Vocento; ha realizado reportajes y entrevistas para Gonzoo (medio de información dirigido a jóvenes del grupo 20Minutos); ha colaborado en El Confidencial; y actualmente escribe en la revista Jot Down.

Ha trabajado en El Español desde su lanzamiento donde -hasta el momento- ha elaborado reportajes sociales y especializados en violencia de género. Es autora de 'Volveremos', un libro que plasma testimonios de españoles que han emigrado a consecuencia de la crisis.