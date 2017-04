Ok Diario, Periodista Digital y La Gaceta responden a las acusaciones de fomentar el odio

Este Observatorio ha nacido con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y el Grupo de Periodistas Ramon Barnails. Tiene como objetivo, según indican en su web, detectar si los medios de comunicación escogidos pueden fomentar el discurso de odio y averiguar qué estrategia de comunicación emplean cuando incitan al “racismo, la xenofobia, la islamofobia, antigitanismo y catalanofobia”, según apuntan en la publicación.

El estudio se centra en ocho medios digitales generalista que difunden información diaria. Estos son: Alerta Digital, Baluarte Digital, Dulce Cataluña, La Gaceta, Libertad Digital, Mediterráneo Digital, Ok Diario y Periodista Digital. La selección de estos portales se vio motivada, según aclaran en la web anteriormente mencionada, “a la idea de coger un grupo de medios bastante diversos entre sí dentro del espectro conservador y, en algunos casos, de extrema derecha.”

El informe fue presentado en el Espai Avinyó de Barcelona, a finales del mes de marzo, por la periodista Mar Carrera, coordinadora del observatorio; Moha Gerehoy, presidente de SOS racismo; y el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens.

En sus resultados concluyen que tras realizar un análisis de 308 noticias publicadas entre el 9 de enero y 9 de febrero de este año, estos ocho digitales “contribuyen en diferentes grados a fomentar el discurso de odio hacía los colectivos afectados”.

Durante la elaboración del estudio han clasificado las piezas periodísticas en “no neutras” o “neutras”. Las primeras se rigen por una metodología que han considerado que fomenta la discriminación de determinados grupos sociales mientras que las segundas no cumplen estas características. Pues bien, de la muestra el 71% de las noticias han sido consideradas no neutrales, es decir, que cumplen una serie “de indicadores de discurso de odio, de mala cobertura, mal periodismo y una mirada paternalista o caritativa hacía los colectivos afectados por la discriminación”.

En el caso de Periodista Digital han considerado que el 100% de los artículos analizados -15 noticias- son “no neutrales”. Según el observatorio catalán, la mitad de las noticias fomentan la islamofobia, y el resto: el racismo, xenofobia, antigitanismo y catalanofibia.

Luis Balcarce, jefe de redacción de Periodista Digital, en declaraciones a El Confidencial Digital apunta: “Nos hicimos eco de la noticia y nos parece un escándalo que Ada Colau utilice el dinero de los catalanes para realizar este informe. Yo no creo que nosotros fomentemos el odio a través de nuestro discurso, simplemente no estamos de acuerdo con muchas cosas que hace Ada Colau. Me resulta curioso que otros medios como la ETB (Radio Televisión Vasca) no fomente el odio, cuando en una entrevista en un programa de la televisión vasca llamó paletos y atrasados a los españoles. O cuando en la TV3 (Televisió de Catalunya) se entrevistó a Carlos Sastre, el terrorista que mató a José María Bultó.”

Del mismo modo, el estudio determina que el 91% de un total de 56 piezas publicadas en La Gaceta también contribuyen a fomentar el odio. Les acusa de incentivar la islamofobia en más de la mitad de las noticias analizadas.

Rosa Cuevas-Mons, editora jefe de la gaceta.es explica a ECD: “Respetamos ese informe como cualquiera que haga un grupo de periodistas pero no compartimos el diagnóstico. Agradecemos que nos den esa importancia al reconocer que somos influyentes. Negamos que nuestro discurso fomente al odio, pero reconocemos que nuestra línea editorial defiende la unidad de España.”

Además, otros responsables del diario del Grupo Intereconomía responden al informe y explican varios artículos que el estudio ha calificado como “no neutrales”. Entre ellos se encuentra una noticia que informa sobre “Tres inmigrantes que retransmitieron en directo la violación a una mujer”, según el estudio este artículo contribuye a la islamofobia al especificar la procedencia de las personas que cometieron el acto delictivo.

Y por último, el observatorio apunta a que Ok Diario ha alterado la muestra conjunta aumentando las noticias referidas a la inmigración y a integración de la comunidad musulmana. Consideran que “se han acumulado muchas noticias sobre el veto migratorio contra los musulmanes y la política de Donald Trump en este ámbito”.

Eduardo Inda director de Ok Diario: “Opino que se trata de una institución totalitaria (la institución que ha realizado el estudio) y que quiere amenazar a los medios libres. Tiene la misma credibilidad que si el análisis lo hubiese realizado el personaje de dibujos animados ‘Pato Donald’. Si esta gente tuviese poder nos cerraría el medio. En Cataluña no se respetan las libertades elementales como elegir la lengua de estudio. Que se ocupen del asalto fascista a la sede del PP catalán o de la corrupción en Cataluña, y no en realizar estos estudios. Son una panda de fascistas y lo que quieren es amordazarnos y si estuviesen en Venezuela nos cerrarían el medio”.