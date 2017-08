El PP logra frenar la ampliación del Consejo de RTVE por un defecto de forma

La nueva dirección de RTVE será elegida mediante concurso público, después de que la Cámara Baja aprobara, con 349 votos a favor, esta fórmula para reformar el ente público. Un pacto in extremis entre PSOE y Ciudadanos, a los que se unió Podemos, forzó al PP a votar a favor de esta iniciativa, logrando un consenso prácticamente sin precedentes esta legislatura.

Los populares, pese a ello, presentaron una enmienda, que salió adelante, para que el Consejo de RTVE no estuviera integrado por 12 personas, tal y como pedía el PSOE, y se mantuviera en 9. No obstante, la negociación a contrarreloj y la difícil tramitación provocaron que también se aprobara la elección de 8 miembros por parte del Congreso y 4 por parte del Senado.

Así las cosas, en el proyecto finalmente aprobado hay una “contradicción legal” que deberá solventarse en el Senado en la próxima semana, cuando se reabre la Cámara después del parón estival. Hasta el próximo lunes, día 4, los partidos pueden presentar enmiendas, pero el objetivo es llegar a un acuerdo antes de que acabe dicho plazo y de que empiece la tramitación, prevista para el 18.

Baza del PP para frenar la ampliación

Así las cosas, los negociadores de los cuatro principales partidos -Ramón Bustos (PP), José Miguel Camacho (PSOE), Guillermo Díaz (Ciudadanos) y Noelia Vera y Miguel Vila (Podemos)- han convocado una reunión de urgencia para el próximo lunes con el objetivo de llegar a un acuerdo que, de producirse, será sobre la bocina, como hace dos meses.

La diferencia de entonces es que, en esta ocasión, el PP tiene ventaja sobre el resto de negociadores, al contar con mayoría absoluta en el Senado. Una baza que le hará defender hasta el final su postura de mantener los actuales 9 integrantes del Consejo de RTVE.

Desde los partidos de la oposición reconocen a ECD que los populares “van a presionar” para que no se amplíe a 12 el número de miembros y que, de hecho, tienen en su mano retrasar la reforma del ente público si no se aceptan sus exigencias: “El riesgo es que si no nos ponemos de acuerdo, se iniciará la tramitación y cualquier cambio en Televisión Española no se dará, como pronto, hasta primavera”.

Así las cosas, PSOE, Ciudadanos y Podemos admiten que tendrán que ceder y rebajar sus pretensiones. Nadie confía ya en que el Consejo se amplíe a 12 integrantes y se buscan fórmulas intermedias, como elevarlo a 10 y recuperar el Consejo Audiovisual para que los sindicatos tengan representación en este organismo. La última palabra, no obstante, la tendrá la mayoría del PP...