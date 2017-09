Paolo Vasile se interesa por un nuevo programa sobre citas presentado por Bertín Osborne

Tras el éxito de ‘First Dates’

La productora Proamagna ha mostrado un avance del espacio y el consejero delegado ha pedido un desarrollo del formato

Los datos cosechados por ‘First Dates’ han animado a Mediaset a apostar por los formatos de citas. A pesar de que el espacio en prime time presentado por Risto Mejide ‘All you need is love… o no’ no obtuviera los resultados esperados, el consejero delegado Paolo Vasile busca un nuevo dating show que logre el éxito del programa conducido por Carlos Sobera.