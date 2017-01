Cruz Sánchez de Lara, pareja de Pedro J. Ramírez, abandona la defensa de David Jiménez

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas al caso, un mes antes de que Pedro J. Ramírez hiciese pública su relación con la abogada Cruz Sánchez de Lara a través de un mensaje en Twitter, ésta pidió expresamente a David Jiménez desvincularse del caso.

Sánchez de Lara es experta en Derechos Humanos y Violencia de Género e Igualdad . La representante jurídica de David Jiménez fue quien presentó la demanda del ex director de El Mundo contra Unidad Editorial el pasado 1 de junio.

En el escrito presentado por su abogada, según publicó El Confidencial, se solicitaba la nulidad del despido del ex corresponsal como director de El Mundo. Además, alegaba que durante el año y medio en el que se mantuvo en el cargo se produjo “una vulneración de los derechos fundamentales y de la cláusula de conciencia por parte de Antonio Fernández-Galiano Campos, presidente de Unidad Editorial.”

Ignacio Jiménez-Poyato, su nuevo abogado

Tras el cese el pasado 25 de mayo de David Jiménez como director de El Mundo, éste decidió llevar el caso a los tribunales. Según confirman a ECD, el periodista contrató los servicios de Sánchez de Lara por recomendación. Esta letrada también llevó el caso de Óscar Campillo tras se apartado de la dirección de Marca meses antes.

Después de que la pareja de Pedro J. Ramírez, director de El Español, tomase la decisión de abandonar el caso de David Jiménez, éste ha contratado los servicios de Ignacio Jiménez-Poyato experto en pleitos laborales.

Será Jiménez-Poyato quien le represente en la vista judicial que se celebrará el próximo 30 de enero. Al equipo de abogados que respaldan la defensa de David Jiménez, hay que sumarle los servicios ofrecidos por un despacho internacional, que el ex director de El Mundo tiene contratado desde hace meses.

En representación de Unidad Editorial para la vista judicial que se celebrará la próxima semana acude el despacho de abogados Uría Menéndez. Cabe recordar, que entre los testigos citados a declarar el próximo lunes figuran el ex ministro José Manuel Soria; el ex presidente de Telefónica, César Alierta; otros dos ex directores del periódico (Pedro J. Ramírez y Casimiro García Abadillo) y el ex director de Marca, Óscar Campillo.