Telecinco comienza a grabar el nuevo ‘Lo que necesitas es amor’ en plena Semana Santa

El grupo que preside Paolo Vasile ha retomado el formato 'All you need is love... o no' que paralizó en octubre del año pasado. Cabe recordar, que en junio de 2016 la cadena lanzó el casting mediante el cual hizo un llamamiento a los españoles en busca de grandes historias y personas dispuestas a hablar ante las cámaras de amor.

Pero finalmente, como ya contó El Confidencial Digital Mediaset aplazó sine die la producción del formato de Zeppelin TV. Algunas fuentes del sector aseguran que la causa principal que llevó a la cadena de Fuencarral a tomar esta decisión fue una petición por parte de Jorge Javier Vázquez al consejero delegado. El presentador solicitó ser el conductor del espacio.

Sin embargo, tras la salida de Mercedes Mila de ‘Gran Hermano’ el catalán reemplazó a la periodista como presentador del reality. Este cambio, obligó a la cadena a plantearse qué hacer con el programa de citas.

Otras fuentes confirman que la “estrategia en la programación” fue la razón que llevó a los responsables a paralizar de manera repentina la emisión del formato. En ese momento Antena 3 acababa de estrenar ‘El amor está en el aire’, un programa también de amor.

Pues bien. Pese al fracaso del programa presentado por Juan y Medio, Telecinco ha decidido reactivar la producción de la nueva versión del espacio emitido en Antena 3 en los años 90. Ha lanzado de nuevo el casting. En esta ocasión, tal y como adelantaron los portales Vertele y Fórmula TV, Risto Mejide será Jesús Puente y la asturiana Lara Álvarez adoptará el papel de Isabel Gemio.

Comienzan las grabaciones el miércoles Santo

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a Mediaset, la cadena comenzará las grabaciones del espacio que se emitirá en prime time el próximo miércoles Santo 12 de abril.

El programa se realizará desde los platós que posee Telecinco en Villaviciosa de Odón (Madrid). Los responsables de producción se han visto obligados a requerir los servicios de una unidad móvil que realizará la labor del control técnico, debido a la ausencia de un equipo propio en las instalaciones. Del mismo modo, ocho cámaras se encargarán de grabar las historias de amor en el nuevo espacio conducido por Risto y Lara Álvarez.

Las fechas fijadas para el montaje y cableado del plató serán los días previos al ensayo, es decir, 6 y 7 de abril. El lunes 10 y martes 11 se realizaran los ensayos, y el miércoles 12 la primera grabación. Las entregas se filmarán una vez a la semana y serán un total de trece.