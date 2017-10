Telecinco se plantea cancelar ‘GH VIP’

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el debate sobre la próxima edición de Gran Hermano con famosos está abierto. Fuentes internas de la cadena confirman que la decisión de no emitirlo está cobrando fuerza en los últimos días. Hay un temor a que lo que está sucediendo con GH Revolution sea un desgaste del formato.

El pasado martes 19 de septiembre se estrenó la decimoctava temporada. Los malos resultados de audiencia convirtieron a esa entrega inicial en la menos vista de la historia. Desbancó de esta posición a la anterior edición que ya batió récord como el peor arranque.

La primera gala del reality, que presenta Jorge Javier Vázquez por segunda vez, obtuvo en esta ocasión un 16,2% de cuota de pantalla y 1.809.000 espectadores. Estos datos han provocado que la cadena haya decidido retirar ‘Límite 48 horas’ que se emitía todos los martes en prime time.

Ahora, después de cinco ediciones de Gran Hermano VIP, los directivos dudan de la conveniencia de acometer una sexta. Las fuentes consultadas por ECD explican que en estos momentos hay un 75% de posibilidades de que no se emita. Pero aún no hay una decisión definitiva. De momento, Mediaset no ha informado a la productora del programa Zeppelin TV sobre esta posibilidad.

Hay que recordar que ‘Gran Hermano VIP 5’ fue la edición menos vista de toda la serie, con un preocupante 18,1% de media (2.130.000 espectadores). Las anteriores temporadas registraron los siguientes datos: 26,9% la primera; 25,7% la segunda; 29,8% la tercera y un 23,6% la cuarta.

ECD se ha puesto en contacto con Mediaset para conocer más detalles sobre este debate interno. Un portavoz asegura que oficialmente esta cuestión no está sobre la mesa.