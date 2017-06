Un pacto in extremis entre PSOE y Ciudadanos desbloqueó la reforma de RTVE

Así lo reconocen a El Confidencial Digital fuentes conocedoras de la negociación a contrarreloj que mantuvieron PSOE y Ciudadanos para que la renovación de RTVE se realizara por concurso público en tres meses y no en un año, tal y como quería el PP a cambio de garantizar ese sistema de elección.

Los populares, a través de su portavoz en la Comisión Mixta de Control a la Corporación, Ramón Bustos, dejaron claro, en la tarde previa a la votación, que su apuesta era nombrar a cuatro nuevos consejeros en sustitución de los que ahora abandonaban el ente, y posponer el resto de cambios a junio de 2018, cuando se acababa el mandato de José Ángel Sánchez y el resto de la dirección.

PSOE y C´s forzaron el “sí” del PP

La postura del PP parecía inamovible y, de hecho, PSOE y Podemos temieron que Ciudadanos aceptara la oferta popular de garantizar el concurso público en un año a cambio de hacer una remodelación mínima ahora. El partido naranja, no obstante, se puso en esta ocasión de parte de los partidos liderados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Entre otras cosas, explican las fuentes consultadas, por las constantes llamadas que se intercambiaron, tanto en la tarde del miércoles como en la mañana del jueves, los portavoces del PSOE y Ciudadanos en la Comisión parlamentaria de control a RTVE: José Miguel Camacho y Guillermo Díaz, respectivamente.

Este último dejó claro, desde el primer momento, que C´s no estaba dispuesto a ceder con que no hubiera concurso público. El partido naranja, además, contaba con el apoyo de Podemos, y sus representantes en la Comisión de RTVE, Noelia Vera y Miguel Vila, en esa reivindicación.

Así las cosas, el portavoz socialista respondió que el PSOE no tenía problemas para votar a favor de dicho proceso de elección del nuevo Consejo de RTVE. No obstante, avisó, esa fórmula no podía ser la “excusa” para retrasar la remodelación del ente público durante todo un año.

Finalmente, PSOE y Ciudadanos pactaron votar, junto a Podemos, la convocatoria de un concurso público en un plazo de tres meses, con el objetivo de que la nueva dirección de la corporación esté a pleno rendimiento a finales de 2017. Ese acuerdo fue comunicado al PP, que a pocas horas de la votación del jueves no había tomado una decisión al respecto.

El resultado ya es el conocido: los populares, finalmente, votaron a favor de esa fórmula, algo que no esperaban desde el PSOE: “Dábamos por hecho que se abstendrían o votarían en contra”, aseguran desde la bancada socialista.

Habrá pacto sobre el número de miembros

El PP, no obstante, presentó una enmienda, que salió adelante, para que el Consejo de RTVE no estuviera integrado por 12 personas, tal y como pedía el PSOE, y se mantuviera en 9. No obstante, la negociación exprés y la difícil tramitación provocaron que también se aprobara la elección de 8 miembros por parte del Congreso y 4 por parte del Senado.

Así las cosas, en el proyecto finalmente aprobado en la Cámara Baja hay una “contradicción legal” que deberá solventarse en el Senado. El PP tiene allí mayoría parlamentaria, y podría optar por no modificar nada para que la ley tuviera que ser cambiada a posteriori, retrasando de esa forma el concurso. No obstante, los populares han asegurado que quieren negociar.

Las fuentes consultadas aseguran que los cuatro principales partidos tienen previsto reunirse para llegar a un consenso antes de que se acabe el plazo de presentación de enmiendas (4 de septiembre) y tramitación (día 18).

A día de hoy, cobra fuerza la opción de un Consejo integrado por 10 miembros, quedando los sindicatos fuera del mismo, aunque se les buscaría otro órgano de representación. No obstante, desde los diferentes grupos parlamentarios aseguran que “no hay nada definitivo” y que se tendrán que poner de acuerdo en la reunión que tendrá lugar en las próximas semanas.