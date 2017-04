Los tres programas de televisión que más han sorprendido en el MIPTV de Cannes

Como cada año en la ciudad francesa de Cannes tiene lugar el mayor evento de compra y venta de formatos. En esta ocasión se ha celebrado la edición número 54 del MIPTV donde han acudido cerca de 11.000 profesionales de la televisión de todo el mundo. En la ceremonia que se desarrolló del 3 al 6 de abril, los expertos pudieron percatarse de qué formatos dominaran el mercado internacional en 2017.

Pues bien. Según ha podido saber El Confidencial Digital entre los programas de televisión que más han llamado la atención en la MIPTV de Cannes se encuentran ‘The Braves’ y ‘Sex Tapes’. Ambos estaban incluidos en la privilegiada lista de Fresh TV Formats, elaborada por la consultora The Wit.

‘The Braves’ es un reality show producido por Banijay Rights donde dos equipos de ocho concursantes cada uno deben enfrentarse a los desafíos físicos y mentales más extremos. Los protagonistas tienen que superar pruebas que le generarán temores como claustrofobia, vértigo, miedo a morir ahogado… etc. Con un único objetivo: convertirse en el ganador del premio.

Por otro lado, destacó el formato ‘Sex Tape’ de Amaze Formats. Este programa sigue la tendencia de coaching de parejas y dating show –programa de citas- que tanto éxito está cosechando en los últimos años. En él tres parejas se grabarán a sí mismas durante una semana. En las filmaciones mostrarán sus problemas e intimidades, para luego reunirse con otras parejas, y bajo la guía de una terapeuta sexual revelarán sus vídeos sin censura. Los concursantes buscan arreglar los problemas que sufren en sus relaciones mediante una terapia conjunta.

En tercer y último lugar se encuentra ‘World of dance’. Aunque no aparezca en la lista de formatos elaborada por The Wit, es una de las grandes apuestas en Estados Unidos que sigue siendo la gran referencia en cuanto a entretenimiento.

Este formato se estrenará en la NBC el próximo 8 de mayo y llega de la mano de Jennifer López que es la productora ejecutiva de los diez episodios del talen show. En este concurso de baile compiten profesionales de todo el mundo con diversos estilos –ballet, hip-hop, salsa, R&B, moderno…- para convertirse en el ganador de un premio valorado en un millón de dólares.

Los participantes se organizarán en tres grupos. Los ‘Junior’ formado por un bailarín o grupos con menores de 16 años. En segundo lugar se encuentran los ‘Upper’ compuesto por grupos de hasta cuatro bailarines mayores de 16 años. Y por último, los ‘Team’ integrado por colectivos de más de cinco componentes mayores de 16 años. Después de una ronda inicial de audiciones, los distintos grupos competirán entre ellos en la pista de baile hasta que sólo quede uno.