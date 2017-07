Ahora Madrid admite que está en horas bajas

El bronco pleno del miércoles en el Ayuntamiento de Madrid terminó con la reprobación de los concejales podemitas Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Pero no sólo eso: el grupo municipal presidido por Manuela Carmena sufrió también un revés en la votación del alquiler de las cocheras de Cuatro Caminos. Y, además los ediles de Ahora Madrid mantuvieron un tenso debate interno sobre si votar o no una declaración que elogiaba al rey. Tanto envite terminó acogotando a los concejales podemitas. Según ha podido saber El Confidencial Digital, después de once horas de pleno, algún concejal de Ahora Madrid confesaba su sensación de soledad frente a las arremetidas que les lanzó la oposición. “El PP ha ganado demasiadas batallas hoy”, se lamentaba el edil de Carmena.