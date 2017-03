Alberto Garzón, también contra Carrero Blanco

Izquierda Unida ha puesto en marcha una campaña de apoyo a la tuitera Cassandra publicando en su cuenta oficial de Twitter múltiples chistes sobre el “fascista” Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973 con una bomba que explotó al paso del coche en el que viajaba. Uno de los primeros en dar difusión a la campaña fue el propio líder del partido, Alberto Garzón. “En IU nos sabemos unos cuantos chistes sobre el fascista de Carrero, y los vamos a poner”, avisó en su perfil personal de Twitter. Acompañó el texto con un mensaje de apoyo a la tuitera condenada a un año de prisión. A los pocos minutos, la cuenta del partido se inundó de chistes y vídeos sobre el ex presidente, algunos idénticos a los que publicó en su día Cassandra. Algunos usuarios no han pasado por alto el “liderazgo” de Garzón en esta campaña. Han aprovechado para reprocharle que luego afirme que “no somos los dirigentes de Unidos Podemos los que insultamos y amenazamos en Twitter, en todo caso serán una parte de nuestros simpatizantes”. Un argumento que ha utilizado también, en alguna ocasión, Pablo Iglesias para desvincularse de los ataques que lanza la “guerrilla” de Podemos.