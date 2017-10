Alguien filtró la carta de Puigdemont

La CUP aseguró este lunes que desconocía el contenido de la carta que Carlos Puigdemont había remitido a Mariano Rajoy, en respuesta al requerimiento que le envió la semana pasada sobre si había declarado la independencia. Lamentó que ni siquiera les hubiera consultado: “Hemos demostrado la suficiente seriedad como para ser partícipes de una respuesta tan trascendental como esta”, reprochó la diputada Mireia Boya al presidente de la Generalitat. La noticia ha sorprendido, porque el contenido principal de la misiva sí era manejado la tarde del domingo por importantes altos ejecutivos de Barcelona. Algunos de ellos desvelaron en privado, durante la sobremesa de la cena de los Premios Planeta, que Puigdemont no iba a responder a si había declarado la independencia “porque no se le puede pedir dar marcha atrás a algo que no se ha votado”. También conocían, horas antes de que la carta se hiciese pública, que el president iba a plantear un plazo de dos meses a Rajoy para la negociación. Y así fue. En el Palau de la Generalitat se preguntan quién filtró su contenido antes de tiempo.