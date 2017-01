Aznar arrasa en su plaza de Valencia

Tras la ruptura de la Fundación FAES y el PP, José María Aznar lanzó su “ideario político” en un almuerzo organizado en Valencia por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que preside el naviero Vicente Boluda. Fuentes de la asociación están exultantes: “no nos esperábamos tanta asistencia, pues los políticos o ex políticos no son nuestro interés especial, y además Aznar ya es pasado político”. La cifra de comensales superó la de otros actos similares que organiza esta patronal: asistieron más de 60 empresarios que pertenecen a este selecto ‘lobby’ valenciano. Los empresarios agradecieron las contestaciones a sus preguntas por parte de Aznar, pues no esquivó ninguna cuestión “ni se anduvo por las ramas”. Los empresarios sintonizaron con su tono directo. El ex presidente se encontró en su “feudo”, donde durante años el PP llenó plazas de toros y los mítines desbordaban todas las previsiones de asistentes: la Comunidad Valenciana era un “granero” de votos sustancial para los “populares”. Algunos empresarios valencianos compartieron mesa y mantel con Aznar cuando veraneaba en la urbanización Les Playetes (Oropesa del Mar, Castellón), siendo presidente del Gobierno. Le invitaba el difunto José Soriano, presidente de Porcelanosa, y en aquellos encuentros escuchaba mucho a los empresarios valencianos, más que hablar él.