Ana Botella y Arsenio Fernández de Mesa, en El Corte Inglés

Ana Botella y Arsenio Fernández de Mesa coincidieron este martes en los pasillos de la planta baja de El Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La esposa del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, iba acompañada de su hija Ana. Llamó la atención de los presentes el efusivo saludo que protagonizó con la mujer del ex director General de la Guardia Civil, que le confesó que no le gustaba nada dejar los regalos para última hora. A todos se les veía disfrutar, a juicio de los clientes que presenciaron la escena, de una distendida tarde de compras navideñas en vísperas de Reyes. El paseo de Fernández Mesa y su esposa por el centro comercial acabó con la devolución de algunos artículos.