CCOO y UGT se marcan “un Ada Colau”

El pasado martes, dos días después del 1-O, Cataluña vivió una jornada de huelga general, impulsada desde la Generalitat, para protestar por la “violencia policial” sufrida por los ciudadanos que quisieron votar el pasado domingo. El paro, realmente, había sido convocado semanas antes del referéndum y los servicios mínimos se pactaron el viernes 29. Pese a ello, y gracias a la campaña a favor de la huelga del Govern, la CUP y la Asamblea Nacional Catalana, el paro tuvo un gran seguimiento. En él, sin embargo, no participaron CCOO y UGT que, pese a participar en las conversaciones previas con las centrales regionales, y defender el derecho de los trabajadores catalanes a protestar por su situación en las calles, decidieron descolgarse a última hora alegando que los paros habían sido convocados “por políticos y no por trabajadores”. Una actitud que no ha sentado nada bien a la Generalitat. “Se han marcado un Ada Colau” o, lo que es lo mismo, “apoyar de palabra pero luego no implicarse de verdad para no sufrir ningún desgate”, tal y como hizo la alcaldesa el pasado 1 de octubre.