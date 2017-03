El apoyo de Carmena a Leopoldo López salpica a Pablo Iglesias

Manuela Carmena no ha recibido grandes críticas de los simpatizantes de Podemos por condenar la existencia de presos políticos en Venezuela. La alcaldesa llegó a invitar también a los familiares de Leopoldo López a una recepción en el Ayuntamiento. Horas después, Pablo Iglesias justificó la actuación de Carmena. En una entrevista en ‘Los Desayunos de TVE’, el líder de Podemos declaró que, como cualquier alcalde, tiene que estar dispuesta a “recibir a todo el mundo” al margen de las posiciones políticas de cada grupo. Sin embargo, esa defensa de Manuela Carmena le valió este miércoles los ataques más duros de las bases de su partido. En la plataforma ‘Plaza Podemos’, le han reprochado con insistencia que no censure que “alguien de Podemos vote con el PP”. También le echan en cara que no reprenda a Carmena porque, en el momento que participa en una votación, debe saber que se está posicionando políticamente.