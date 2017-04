Fainé se queda sin voz, pero no por la derrota en Champions

Isidro Fainé se estrenaba este jueves como presidente de Gas Natural ante la Junta General de Accionistas. Su debut no coincidió “con uno de sus mejores días”, según reconoció después en privado. Era visible que padecía un fuerte resfriado y tenía la voz especialmente tomada. Pero esa dolencia no le quitó el sentido del humor y hasta le permitió bromear con los asistentes. Aseguró que esa “voz débil” no era por su tristeza ante la eliminación del Barça de la Champions y aprovechó para ‘regañar’ a los presentes por algunas preguntas que se iban repitiendo. “Eso ya lo he contestado, ¿no me han oído ustedes con esta vocecita?”. A su lado, se encontraba en ese momento el consejero delegado, Rafael Villaseca. Algunos no pasaron por alto la “buena sintonía” y “conexión” entre ambos. Nada habitual cuando aterriza un nuevo presidente en una compañía, quien casi siempre suele apoyarse en un número dos de su máxima confianza. En este caso Fainé expresó en voz alta un deseo que no pasó inadvertido a los presentes: “Espero que Rafael me quiera acompañar en esta etapa…”.