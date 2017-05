Felipe González no sabe ahora si asistirá al congreso de este PSOE

Felipe González fue uno de los principales apoyos de Susana Díaz en las primarias del PSOE. Tras la victoria de Pedro Sánchez, ha reconocido que está “en minoría” dentro del partido y que, pese a ello, querría “ser optimista”, aunque “sin interferir” en las futuras tomas de decisión. Unas declaraciones, realizadas tras participar en una conferencia de la Fundación Alternativas, en las que no aclaraba si iba a colaborar con el nuevo secretario general. De hecho, y preguntado al respecto, se limitó a decir que “yo ya estoy jubilado”. Otra de las incógnitas que no resolvió González es si finalmente va a acudir, o no, al congreso federal del próximo mes de junio. Desde su entorno más cercano reconocen que “aún no lo sabe”. Una duda que, de haber vencido Susana Díaz, no tendría en estos momentos...