Los de la Gürtel pasan

Hace tres semanas, una vez confirmado que Mariano Rajoy tendrá que testificar en persona en el juicio por la Gürtel, El Confidencial Digital avanzó que el presidente declararía desde el estrado destinado a los abogados, con el objetivo de evitar la foto con Bárcenas y todos los imputados por esta trama de corrupción. Una imagen que también han eludido los ex ministros de Aznar que han ido compareciendo esta semana por el juzgado: Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas. Pero estos lo han logrado por un motivo diferente. Curiosamente, la comparecencia de los antiguos miembros del Gobierno no ha movilizado a los Correa, Crespo, Jordán y compañía, que han optado por no acudir al juzgado. Sí lo hizo Luis Bárcenas que evitó, con su presencia, que los ex ministros de Aznar declararan delante de unas filas de acusados absolutamente vacías.