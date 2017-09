Los independentistas catalanes “por lo menos no están armados”

n el anterior Gobierno hubo uno que se significó en su preocupación por el desafío independentista en Cataluña. Fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que llegó a participar en un cara a cara con Oriol Junqueras, en una televisión catalana, en defensa de la españolidad de Cataluña. A García-Margallo, que ahora es diputado en el Congreso, el asunto le sigue preocupando. Este miércoles, mientras se desarrollaba el tumultuoso pleno del Parlament para aprobar la Ley del Referéndum, el ex ministro comentó con otros diputados del PP la situación en Cataluña. No tuvo reparos en utilizar palabras muy duras contra los independentistas: los definió como “banda de facciosos”, que según la RAE es “un rebelde armado”, “que pertenece a una facción”, o alguien “inquieto, revoltoso, perturbador de la quietud pública”. Aunque añadió, mostrando cierto alivio: "Al menos estos facciosos no están armados”.