Condenados por soltarle a un guardia civil: “ya te cogeré por la calle”

Dos hermanos cordobeses han sido condenados por atentado, lesiones y un delito de amenazas a un miembro de la Guardia Civil que había acudido a su domicilio para mediar en una pelea doméstica. Los dos condenados le propinaron un puñetazo en la nariz y varios golpes. Incluido un mordisco en una pierna. Además, le amenazaron diciéndole “ya te cogeré por la calle, la vida es un pañuelo, tú no tienes ni media ostia, no me duras ni un minuto”. La condena asciende a nueve meses de prisión, 1.600 euros de multa y 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad.