Lluvia de palos a Íñigo Errejón por madridista

Íñigo Errejón jamás ha escondido su madridismo y, de hecho, cada vez que se le pregunta sobre su equipo de fútbol, no duda en contestar. Tanto es así, que incluso se animó a participar en una charla con los principales periodistas del diario As en la que llegó a asegurar que “se puede ser del Real Madrid y de izquierdas”. Hasta la fecha, su afición por el equipo blanco no le había pasado factura… hasta el pasado domingo, cuando decidió felicitar a los merengues por el nuevo título de Liga: “Enhorabuena al campeón de una Liga ajustada y apasionante que ya tocaba. Ahora a por la Champions!”, puso en su perfil de Twitter. Las reacciones no se hicieron esperar. El actual secretario de Análisis Político de Podemos salió escaldado: recibió toda una oleada de críticas. Estos son algunos ejemplos:

-- “¿Felicitas al equipo del receptor de las indemnizaciones de Castor? No solo el PP va dopado”.

-- “Te vas pareciendo a Rubalcaba. Da la impresión que suspiras por el palco de Florentino. Pena”.

-- “Espero que no le cojas el gusto a robar como tu equipo!!”.

-- “Tu tranquilo que tu amigo Florenvito Corleone ya ha pagado a la UEFA, pero a España no... por cierto a ver cuando denuncias a CR150”.