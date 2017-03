Pablo Iglesias solo habla ante las teles

La sesión plenaria del jueves en el Congreso fue más intensa de lo normal. Había muchos puntos a debatir en una jornada maratoniana que, al contrario que en otras ocasiones, mantuvo a la mayor parte de los diputados sentados en sus escaños. Así fue durante todas las intervenciones pero especialmente en las últimas, si no querían quedarse fuera de la votación. Por ese motivo, una vez concluido el pleno tres horas y media después de su inicio, los parlamentarios salieron en tromba del hemiciclo. De inmediato, en el pasillo de salida hacia el patio se formaron varios corrillos de diferentes diputados con periodistas. Los informadores, de hecho, intentaron parar a Pablo Iglesiaspara que comentara los detalles de la sesión, pero el líder de Podemos decidió seguir andando...hasta que se cruzaron las cámaras de televisión. Solo entonces, decidió detenerse y –mientras le grababan- atender a las preguntas de los periodistas. El caso de Íñigo Errejón fue distinto. El ex número dos de Podemos y rival de Iglesias en Vistalegre 2 no tuvo problemas en charlar con periodistas durante un buen rato en la escalinata del patio, formando un amplio corrillo que se prolongó durante varios minutos… sin la presencia de las cámaras.