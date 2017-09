Los agentes de la Guardia Civil vivieron este miércoles el que ha sido, hasta el momento, su día más complicado en el dispositivo para frenar el referéndum de independencia en Cataluña. Algunos agentes llegaron a permanecer varias horas atrapados en la Consejería de Economía por los miles de manifestantes que bloqueaban la salida. En este clima de tensión, las Fuerzas de Seguridad están tratando de no utilizar la violencia para no caldear aún más el ambiente. De ahí que no haya pasado inadvertido el tuit con el que la Guardia Civil felicitó el jueves a sus seguidores. El equipo de redes sociales de la Benemérita adjuntó una frase sacada de la “Cartilla del guardia civil”, las reglas de conducta del cuerpo que se redactaron en 1845. Concretamente, se eligió el artículo 5, que establece que el guardia civil “debe ser prudente sin debilidad, firme sin violencia”.