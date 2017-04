Rajoy agradece a Pedro Antonio Sánchez los “servicios prestados”

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado jueves 20 de abril el decreto de cese de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia. El propio Sánchez había presentado días antes su dimisión, tras verse salpicado por el ‘caso Auditorio’ y las presuntas irregularidades en la construcción de un edificio en Puerto Lumbreras. Mariano Rajoy firma el decreto que dispone el cese de Pedro Antonio Sánchez… “agradeciéndole los servicios prestados”. Hay que recordar que esta fórmula, habitual en estos casos en los que alguien cesa o dimite, fue la que Soraya Sáenz de Santamaría decidió obviar en el decreto de otro presidente autonómico: Artur Mas. En aquella ocasión, la vicepresidenta dio orden directa de no incluir esa expresión. No había, dijo, “nada que agradecer ni reconocer” al ex presidente de la Generalitat de Cataluña.