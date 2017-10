Rufián rompe su promesa y no se afilia a Ciudadanos

Gabriel Rufián ha sido uno de los rostros políticos del referéndum del 1-O en Cataluña. Y uno de los diputados que más vehementemente se ha pronunciado a favor de la independencia. De hecho, Rufián se mostraba tan convencido de que Cataluña sería independiente tras la consulta que llegó a realizar una promesa ante sus seguidores de Twitter: “Si el 2 de octubre Cataluña no es independiente, me voy a Ciudadanos…”. Sin embargo, en Ciudadanos no hay constancia de que el diputado de ERC haya solicitado su afiliación al partido que dirige Albert Rivera. Eso sí, el tweet con la promesa de Rufián ha desaparecido de su perfil en la red social.