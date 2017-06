Sánchez Mato huye del rey

El pleno del ayuntamiento de Madrid de este miércoles no fue precisamente tranquilo. Se debatió una declaración institucional por el 40º aniversario de las elecciones de 1977. El documento presentado por el PP hacía referencia al papel del rey Juan Carlos I y de la monarquía parlamentaria en la Transición, citas que no gustaron a los ediles de Ahora Madrid. Se incluyeron algunas de las enmiendas del grupo de Manuela Carmena, pero ni aún así quedaron satisfechos algunos de sus concejales. Concretamente dos: el recién reprobado Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente, ambos provenientes de Izquierda Unida, que protagonizaron un curioso incidente. Los dos ediles se acercaron al escaño de la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, y ésta les enseñó cómo había quedado la redacción final de la declaración. Sánchez Mato y Valiente empezaron a leer el papel… y en cuanto llegaron al párrafo donde se citaba a Juan Carlos I, los dos concejales dejaron los folios sobre la mesa, se dieron la vuelta y abandonaron el salón de plenos. No regresaron hasta que pasó la votación, en la que todos los grupos municipales dieron su apoyo a la declaración sobre las elecciones de 1977.