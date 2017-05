Shakira promueve la independencia de Cataluña

Shakira está inmersa en la promoción de su último single, “Me enamoré”. Para ello, ha decidido publicar en su cuenta de Instagram vídeos que versionan el video-clip oficial de la canción, en el que aparece la pareja de la cantante, Gerard Piqué. Así, un gran número de parejas han mandado su propia versión del tema para que la cantante las publique. Una de ellas ha llamado especialmente la atención. Se trata de una pieza en el que se escenifica un amor a distancia, entre dos países: “Catalunya e Italia”. De hecho, el título que los autores han puesto al vídeo es: “From Catalonia to Italy”. Un vídeo, y un título, que gustaron a la propia Shakira, que no dudó en poner dos comentarios: “Que viva el amor. Catalunya/Italia. Globetrotter”. Algunos seguidores de la cantante, no obstante, no están de acuerdo con la colombiana, a la que han recordado que “Cataluña es España”. Consulte aquí el vídeo y los comentarios publicados al respecto.