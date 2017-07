A Xavi Domènech le persigue el referéndum

Catalunya en Comú, el partido al margen de Podemos que han lanzado Ada Colau y Xavier Domènech para aglutinar a la izquierda no independentista en esta comunidad, se ha puesto bastante de perfil con el referéndum de secesión del 1 de octubre. Lo apoyará como movilización, pero no lo considerará vinculante. Lo cual ha desatado las críticas de los independentistas contra los “comuns”. Quizá por ello Domènech no quiere mojarse... tampoco en privado. Al diputado le persigue la polémica sobre el referéndum incluso en el AVE. Domènech viajó el jueves desde Madrid a Barcelona. Estaba tomando algo en la cafetería del tren, cuando se le acercó un joven que le reconoció y que decidió abordarle para preguntarle por este asunto. “¿Usted cree que al final habrá referéndum? ¿Y quién asumirá la responsabilidad dentro del gobierno catalán?”, le planteó. Las preguntas no debieron de sentarle nada bien, porque de inmediato Domènech inmediato se dio la vuelta y se marchó sin contestar, dejando con la palabra en la boca al joven que se le había acercado.