Zapatero mira a Susana Díaz como un adolescente ve a una estrella del rock

En la noche previa al mitin de Jaén, en el que iba a dar su apoyo expreso a Susana Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo una cena con personas de su entorno y profesionales de la información. En ese marco comentó la situación actual del PSOE. A la misma acudió un Iñaki Gabilondo al que sorprendió especialmente la “devoción” con la que el ex presidente del Gobierno hablaba de la andaluza. Tanto, que no se resistió a comentarlo días después junto a Pepa Bueno, en la Cadena SER: “Hablaba de ella de la misma forma que se refieren los jóvenes a su cantante favorito”, aseguró el periodista. Además, añadió que Zapatero dejó muy claro que Susana Díaz es la “lideresa que el PSOE necesita” y apostó por ella como la futura inquilina de La Moncloa. Un mensaje demasiado “optimista” para Gabilondo que advirtió al ex presidente de los sectores críticos que amenazan los planes de la actual responsable de la Junta.