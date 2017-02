Por qué la ex delegada del Gobierno en Cataluña usa coche oficial

El pasado mes de noviembre, tras la investidura de Rajoy, María de los Llanos de Luna dejó de ser delegada del Gobierno en Cataluña, cediendo el testigo a Enric Millo. La abogada catalana puso fin así a cinco años de conflicto permanente, después de las duras críticas que sufrió por hacer cumplir la ley de banderas a todos los ayuntamientos que quitaban la enseña española. Esas presiones a las que ha sido sometida son, precisamente, la razón principal por la que el Ministerio del Interior ha decidido mantener la escolta y el coche oficial a Llanos de Luna. Una decisión atípica para una ex delegada del Gobierno y que ha provocado críticas en la Policía Nacional. No obstante, desde el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido se muestran contundentes: “Se hizo un análisis de riesgos y se determinó que la ex delegada necesita protección”, afirman.