Las empresas que fabrican urnas guardan silencio

Otro obstáculo para el referéndum de independencia que pretende celebrar la Generalitat de Cataluña. El gobierno de Puigdemont ha declarado desierto el concurso para comprar 8.000 urnas y otro material electoral necesario para el plebiscito que prepara para el 1 de octubre. Ninguna de las dos ofertas presentadas a la licitación, explica, había presentado la documentación para acreditar su solvencia técnica. Pero las empresas que optaban a suministrar las urnas se niegan a hablar. Contactadas por El Confidencial Digital, se refugian en el silencio. En el teléfono disponible de Suministros Integrales Futbida -que se presentó al concurso de la mano de Espai World- responden que ellos son sólo la gestoría de la compañía, y que no están autorizados a dar el teléfono directo de la empresa que pretendía suministrar las urnas. Esta es la orden que han recibido: no quieren conceder entrevistas. “Hay orden de arriba de no hablar, no vamos a decir nada”, aseguran en Plastic Express, una compañía especializada en productos en PVC, metacrilato... Una decisión reciente. Porque el director de proyectos de esta empresa sí hizo declaraciones para el diario Ara hace unas semanas, antes de la anulación del concurso, en las que aseguró que le parecía “impensable” la posibilidad de que la fiscalía actuara contra ellos por suministrar las urnas del referéndum.