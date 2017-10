Si eres un erasmus, aprende catalán

Los alumnos extranjeros que cursan sus estudios en la Universidad Pompeu Fabra acudieron a principio de curso a unas sesiones de bienvenida, en las que recibieron orientación para su estancia en Barcelona durante este año. Entre otros consejos e indicaciones, los erasmus recibieron también una charla sobre el catalán. La impartieron miembros de la Plataforma per la Llengua, una entidad nacionalista que promueve el uso del idioma en todos los ámbitos de Cataluña y que entendía que los alumnos foráneos no están bien informados sobre la situación lingüística. A los estudiantes extranjeros les entregaron un folleto en el que se remarcan los “beneficios” que conseguirán si aprenden catalán. Por ejemplo, les explican que si hablan esta lengua cooficial les será más fácil hacer amigos y participar en las conversaciones de los alumnos autóctonos. También les servirá para no parecer turistas y disfrutar de obras de teatro y una gran oferta cultural en catalán. Aseguran, además, que lo necesitarán para trabajar si deciden quedarse en Cataluña tras la universidad. En resumen, que se ganarán el favor de los catalanes, que son “increíblemente orgullosos y apasionados con su lengua”, que además “fue prohibida por Franco”, sostienen, durante décadas.