La goleada de Pedro Sánchez en el Deportivo-Real Madrid

El pasado miércoles, Pedro Sánchez y su equipo organizaron una visita a Galicia con actos en Pontevedra y Santiago de Compostela, con el objetivo de ganar adeptos entre la militancia socialista de cara a las primarias del PSOE. No obstante, en la candidatura del ex secretario general existía cierto temor a que la asistencia fuera significativamente inferior a lo previsto, al coincidir el segundo mitin de su líder con el partido entre el Deportivo y el Real Madrid. El equipo gallego, que recientemente venció en su estadio al Barcelona, quería repetir gesta ante un Real Madrid que se jugaba la Liga. Sin embargo, y a pesar de la trascendencia del encuentro, los socialistas gallegos no se quedaron en casa viendo el partido y apoyaron a Sánchez en las dos plazas donde se dirigió a la militancia. Una “goleada” -en referencia al poder de convocatoria del madrileño en Galicia frente a la escasa repercusión de la visita de Susana Díaz a esta región- que, para el equipo del ex secretario general, fue más importante que la lograda por el Madrid en Coruña.