Los libros que esconde Pedro Sánchez

Pedro Sánchez anunció este lunes, a través de su cuenta de Instagram, que comenzaba a preparar el discurso de su próximo acto con militantes en Sevilla. El mensaje iba acompañado de una fotografía de su mesa de trabajo, donde podían verse los títulos de algunos libros. Sin embargo, algunos analistas no han pasado por alto que hay varios autores cuyos nombres no se ven claramente en la imagen. Están ocultos por el teclado de su ordenador. Sánchez ha comentado, en alguna ocasión, que sus tres referentes políticos son Felipe González, Indalecio Prieto y Manuel Azaña. Se suele considerar a Prieto como representante del ala menos radical del PSOE en la Guerra Civil frente a Largo Caballero. Pues precisamente una de las obras que aparece en la mesa del ex líder socialista es “Convulsiones de España”, de Indalecio Prieto, que repasa la Guerra Civil y la postguerra. Otra es “Discursos políticos”, de Manuel Azaña. También se puede ver “Progresistas. Biografía de reformistas españoles 1808-1939”, sobre las figuras de Álvaro Flórez Estrada, Joaquín María López, Práxedes Mateo Sagasta, Nicolás Salmerón, José Canalejas, Melquíades Álvarez, Fernando de los Ríos o Juan Negrín.