El periodista que tiene información “muy privilegiada” del caso Lezo

Desde que en abril salió a la luz, el caso Lezo, de corrupción en el Canal de Isabel II, no ha dejado de protagonizar portadas en periódicos y aperturas en telediarios. No pocos periodistas, micrófono o libreta en mano, tratan de obtener novedades de los principales implicados: el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acusado de hasta ocho delitos; el ex presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, imputado en una de las piezas; el ex fiscal anticorrupción Manuel Moix, de quien se rumoreó que facilitó un chivatazo a González antes de su detención… En medio de esa vorágine informativa, un joven periodista, que trabaja para laSexta, tiene acceso a información privilegiada y muy jugosa del caso que instruye ahora el juez García-Castellón. La cosa tiene su explicación. Ese canal privilegiado de información tiene que ver con que un familiar directo suyo, letrado, casualmente dedica gran parte de su jornada laboral a dicho escándalo.