Dos presidentes de Ciudadanos en España

Como hacen otros partidos, Ciudadanos celebra los días 7 y 8 de julio su Escuela de Verano, que, para remarcar su definición ideológica, tiene como lema “Liberalismo es Progreso”. La dirección ha invitado a personalidades sin vinculación con el partido: desde el ex presidente socialista del Senado Javier Rojo, y el ex ministro del PP Josep Piqué, hasta el escritor Mario Vargas Llosa. Albert Rivera participará en estas jornadas, en las que el presidente de Ciudadanos coincidirá con el presidente de Ciudadanos... en Chile. Se trata de Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda con la presidenta socialista Michelle Bachelet, que lidera un partido político también de centro, formado por antiguos dirigentes y ex militantes de formaciones de centroizquierda y centroderecha. En noviembre de 2015 decidieron bautizar el nuevo partido como Ciudadanos, y darle un perfil ideológico en torno al liberalismo progresista, muy similar al que tiene ahora en España la formación que lidera Albert Rivera.