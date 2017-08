Los tres principios clave en la dimisión de Trevín

Antonio Trevín, ex presidente de Asturias, ex delegado del Gobierno en el Principado y diputado socialista durante seis años, anunció este martes la renuncia a su escaño y su adiós a la política para iniciar una “nueva etapa profesional”. En el escrito en el que informaba de su decisión,reconocía que la victoria de Pedro Sánchez había sido clave en su marcha, al considerar que “ha modificado la estrategia parlamentaria”. No obstante, el diputado asturiano, que apostó por Susana Díaz en las primarias, también señala otras razones, en forma de “principios” que un compañero le indicó al afiliarse al PSOE para justificar su marcha: “Puntualidad en el pago de la cuota. Lealtad en los debates para defender en todo momento lo que considerara más adecuado para el socialismo y la ciudadanía española. Y disciplina para acatar lo que la mayoría decidiera, independientemente de cuál fuera mi opinión al respecto”. El ex portavoz de Interior del PSOE concluye asegurando que “he tratado de cumplir siempre los tres y es mi voluntad seguir haciéndolo en el futuro” y reivindicando la historia de su partido: “Es un instrumento imprescindible en la arquitectura política e institucional de España y para la defensa de los trabajadores y los colectivos con más dificultades sociales y económicas de nuestro país. Seguiré trabajando, como un militante de base más, para que así siga siendo”.