Los socialistas vascos corrigen al ministro Zoido

“Un 7 de marzo murieron el ertzaina Carlos Díaz, el policía Domingo Durán y el concejal Isaías Carrasco, víctimas del terrorismo de ETA”. Este tuit de Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, fue lanzado este martes. Pretendía recordar y homenajear a las víctimas fallecidas en esa fecha. Pero el uso de la denominación “murieron”, en lugar de “fueron asesinados”, ha molestado mucho al Partido Socialista de Euskadi, al que pertenecía el concejal Isaías Carrasco. Desde el PSE le agradecieron el gesto de honrar su memoria. Pero no tardaron en corregirle: “Asesinado, que no muerto”. Zoido tomó nota y respondió a las quejas hablando de “la dignidad de los asesinados por el terrorismo”. También tuvo que matizar que el policía Domingo Durán no había sido asesinado como tal en esa fecha, sino que había fallecido como consecuencia de las heridas provocadas por un atentado ocho años antes. Por ello, justificó haber escrito “murieron” y no “fueron asesinados”.