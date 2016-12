Ángel Acebes a Aznar: “Tienes que montar algo”

Hay expectación en el Partido Popular por los planes futuros de José María Aznar. En el partido tienen en cuenta que si arremetió contra Rajoy, Sáenz de Santamaría, y planeaba ir a por Montoro cuando todavía estaba ligado a la dirección, qué no hará ahora que ha quedado como simple militante de base: “se convertirá en un verso suelto que irá contra todos”, se temen.

Además, en el entorno del ex presidente de honor del PP se escucha estos días a ex ministros de su Gobierno que abogan por crear una nueva plataforma política que defienda con mayor entusiasmo la unidad de España, la bajada de impuestos o la lucha contra el terrorismo yihadista.

Sin embargo, hay un silencio total sobre este asunto. Ninguno de ellos se ha atrevido a manifestar en público este deseo. Esa idea, de hecho, parece descartada porque, explican, “Aznar no está ahora mismo en eso”.

No obstante, según ha podido escuchar El Chivato en ámbitos aznaristas, al ex presidente le rondan personas que le animan a dar un paso al frente. Uno de los que se cita es el ex ministro del Interior durante su último mandato, Ángel Acebes: “Igual, hasta tienes que montar algo”, le ha transmitido hace poco.

No pasa por alto en estos círculos políticos, próximos a Aznar, que “Acebes todavía está en edad”. Cumplió hace unos meses 58 años. Por lo que “si le anima es porque quiere acompañarle ”, concluyen.