“Atacaremos España en la hora de la siesta”

Michael Howard, ex líder del Partido Conservador, afirmó el 3 de abril, en una entrevista en la cadena Sky News, que Londres iría a la guerra por Gibraltar. Aseguró asegurado que la primera ministra, Theresa May, actuaría con Gibraltar igual que hizo Margaret Thatcher hace 35 años con las Malvinas: declarando la guerra.

“Hace 35 años, otra mujer y primera ministra mandó una fuerza de choque a la otra punta del mundo para defender la libertad de otro pequeño grupo de británicos contra otro país de habla hispana... Estoy absolutamente convencido de que nuestra 'premier' mostrará la misma resolución”.

Varios han sido los políticos que han respondido a estas “amenazas”. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó que “alguien en Reino Unido está perdiendo los nervios”. Sin embargo el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, habló de proteger a la población gibraltareña “hasta las últimas consecuencias” tras el Brexit.

La disputa ha transcendido a las redes sociales, especialmente en Twitter. Según ha constatado El Chivato, usuarios españoles y británicos comentaron las declaraciones del ex líder, unos con tono humorísticos y otros enfadados.

Uno de los tuits que se ha 'viralizado' en las redes afirmaba: “If we do go to war with Spain we should attack between 2 and 4 in the afternoon” [“Si vamos a ir a la guerra con España debemos a atacar entre las 14:00 y las 16:00h”]. El comentario, que ha obtenido más de 21.250 “me gusta” y 8.352 "retuits”, alude a esa franja horaria para declarar la guerra a los españoles porque, según aclaraban otros usuarios en los comentarios, en España “es la hora de la siesta”.

Un usuario español contestó de forma burlona a la “amenaza”: “De 2 a 4 comemos, anormales. La siesta es de 4 a 7”.





