Pablo Iglesias tarda cuatro meses en echar a Errejón de la SER

“Podemos impide a Íñigo Errejón participar en la tertulia de Hora 25”. Así informó la Cadena SER este martes a sus oyentes sobre la ausencia del diputado en el programa presentado de lunes a jueves por Angels Barceló, al que llevaba acudiendo desde 2014.

La emisora de Prisa, en la misma información, añadía que así lo había confirmado a la emisora el ex número dos de la formación morada asegurando que, “aunque su intención era seguir participando en el espacio, la dirección de su partido ha decidido que no siga en el programa”. Una afirmación que ha desmentido Podemos, pero no así el propio Errejón.

La ejecutiva liderada por Pablo Iglesias emitió ayer por la tarde un comunicado en el que, además derelacionar esta reacción de la SER a la presencia de Cebrián en el “Tramabús”, aseguraba que Podemos, en su política de comunicación, pretendía “rotar y feminizar las portavocías” y que su objetivo era que ayer acudiese Irene Montero.

El escrito concluía afirmando que “Íñigo Errejón seguirá representándonos en los medios, incluida la SER”, aunque no confirmaba, en ningún momento, si el actual secretario de Análisis Político volverá a Hora 25.

Lo cierto es que, desde hace tiempo, Pablo Iglesias y su entorno más próximo veían con recelos la presencia de Errejón en el programa de Angels Barceló. Un espacio al que calificaban como la “plataforma semanal” del joven diputado de cara a la Asamblea Ciudadana de Podemos que se iba a celebrar en Vistalegre.

De hecho, el pasado mes de enero, El Confidencial Digital informó que los dirigentes “pablistas” de Podemos acusaban a Hora 25 de impulsar una “alternativa tranquila al PP” liderada por Susana Díaz e Íñigo Errejón. Esa tesis caló hondo en el propio Iglesias y sus colaboradores en las semanas previas a la elección del nuevo secretario general de Podemos.

Ahora, el recién renombrado líder de Podemos ha aprovechado su victoria en Vistalegre y la remodelación del grupo parlamentario en el Congreso, con el ascenso de Irene Montero y la caída de Íñigo Errejón, para justificar el relevo de éste último, en favor de la nueva portavoz, en la tertulia de la SER.

La jugada, sin embargo, no le ha salido bien. La Cadena SER e Íñigo Errejón fueron “trendic topic” toda la tarde del martes en Twitter y ambos no pararon de recibir mensajes de apoyo. El comunicado de Podemos, sin embargo, apenas tuvo repercusión...