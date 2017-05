Por qué Patxi López ya no puede decir que “no”

Patxi López ha decidido mantener hasta el final su candidatura a las primarias, a pesar del escaso número de avales recogidos y las presiones de algunos dirigentes que le apoyaron, como Francina Armengol, para que dé un paso atrás. Considera que no puede abandonar ahora y menos llegar a un pacto con alguno de sus rivales, ya que eso supondría “fortalecer a un frente y debilitar a otro”.

El ex lehendakari, por tanto, solo se sentará a negociar con los otros dos candidatos después de este domingo, una vez que se conozca quién será el nuevo secretario general. Y si, como todo parece indicar, él no es el elegido ha dejado claro que está dispuesto a cooperar para dar vida a una ejecutiva de integración.

Una postura que, según le cuentan a El Chivato, ya conoce una Susana Díaz que está dispuesta recuperar una oferta que hizo a López hace ya tres meses. Antes incluso de que la presidenta de la Junta anunciara su candidatura.

El equipo de la andaluza inició en febrero un acercamiento al diputado vasco, para sondearle sobre la posibilidad de una posible alianza. Existieron algunas llamadas informales, en las que se le planteó a Patxi López ser presidente del PSOE de Susana Díaz. Un escenario que, sin embargo, fue rechazado de forma contundente.

Por aquel entonces, el ex lehendakari no quería saber nada de pactos y menos aún de ocupar un puesto que él considera “ornamental” dentro de la ejecutiva del PSOE. Con Rubalcaba y Pedro Sánchez, recordó entonces el equipo de López, el vizcaíno había ocupado secretarías en Ferraz. Por eso, consideraba un paso atrás pasar a ser presidente del partido, un cargo “más honorífico que ejecutivo”.

Ante esta postura, Susana Díaz sondeó a Javier Fernández para ese puesto, algo que el asturiano vio con buenos ojos. El entorno del presidente asturiano vio en ese posible cargo un “reconocimiento” a la trayectoria del dirigente autonómico y su trabajo al frente de la gestora. Dejó caer que aceptaría esa designación.

No obstante, en la candidatura de la andaluza ahora dudan. Creen que Patxi López, en una situación de extrema debilidad y con apenas 12.000 avales, ya no puede exigir una secretaría ejecutiva en la nueva dirección de Ferraz y aceptará lo que se le ofrezca, incluida la presidencia del PSOE: “Ya no puede rechazar nada”, comentan afines a Susana Díaz.

La presidenta de la Junta es consciente de que la inclusión de López en su ejecutiva si gana las primarias es necesaria para dar imagen de unidad dentro del partido. Por tanto, afirman desde su equipo, cuenta con el ex lehendakari y éste, añaden, “no está ya en disposición de exigir nada...”