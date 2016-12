Podemos la emprende con Campofrío

Las últimas campañas publicitarias de Campofrío para Navidad habían alcanzado una gran notoriedad, por el acierto en las temáticas y en la realización.

En 2011 emitió Cómicos, una ficción que congregaba a un grupo de humoristas entre lágrimas y carcajadas delante de la tumba de Miguel Gila. Al año siguiente, estrenó El currículum de todos, dirigida por Icíar Bollaín, que resaltaba los grandes logros de España como país. También destacaron los de 2013, Hazte extranjero, y de 2015, año en el que Benito Zambrano grabó Bombería.

Este año, la campaña de Navidad de Campofrío ha generado polémica en las bases de Podemos, que piden su retirada inmediata.

El spot, titulado “Los hijos del entendimiento”, muestran cómo personas con ideología contrarias han logrado entenderse. Aparecen parejas como Elena y Francisco: una españolista y un independentista; Faustino y María Jesús: un afiliado a Podemos y una votante del PP; o Bautista y Josefina: un ateo y una creyente, parejas que han formado una familia con sucesores, a los que llaman “los hijos del entendimiento”.

El anuncio destaca que los descendientes son más objetivos y tolerantes que los progenitores, y que en estas fechas “podemos sentarnos en la misma mesa con alguien muy diferente”.

Según le llega a El Chivato el anuncio ha sido recibido con protestas entre los votantes de Podemos. Kaosenlared, medio digital gestionado por el Colectivo Kaos en la Red, ha publicado una carta abierta a Campofrío, “La banalidad del jamón cocido”, dirigida a los directivos, accionistas y publicistas de la compañía, en la que afirman que el anuncio es “peligroso y profundamente ideológico", y que "no se muestra un país real, sino una masa sin idearios”.

Ese mismo medio publica el artículo “Campofrío no entiende nada”, en el que se acusa a la empresa de tergiversar la información sobre lo sucedido en la Guerra Civil, añadiendo explican que el conflicto aún no está resuelto.

Otros más exigen la retirada inmediata del anuncio, por considerarlo una burla “a los fallecidos en la República”. Y se centran en el final de la campaña, donde un anciano cuenta que es hijo de un republicano y una madre que luchó en el bando nacional, pero que en estas fechas “todos podemos comer del mismo plato”.

No obstante, Pablo Echenique se ha manifestado a favor del spot aludiendo que "El anuncio representa que el verdadero conflicto social no se da entre la gente corriente (que somos el 99% y que es quien protagoniza el anuncio), sino entre la gente corriente y un pequeño grupo de privilegiados que podemos llamar "élites" o "casta" y que no suman más del 1% de la población".

En Campofrío le cuentan a El Chivato que nadie les ha pedido la retirada del anuncio, y que no tienen planes de suprimirlo porque consideran que se trata de un mensaje respetuoso con todos los públicos y el objetivo de esta es fomentar el entendimiento entre personas que no tienen porqué pensar igual.